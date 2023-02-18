Володин назвал самый подлый поступок Зеленского

Отмена Дня Победы является самым подлым поступком Зеленского, заявил Вячеслав ВолодинФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить праздник День Победы — 9 Мая. Об этом заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечая что такое решение является неуважением к ветеранам.
«Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что СССР понес больше всего потерь во время Великой Отечественной войны. Ранее Украина входила в СССР.
В феврале в Верховной Раде Украины предложили отменить ряд советских праздников. Среди них: 8 Марта, 1 Мая и День Победы. Отмечается, что эти дни останутся выходными, однако сам повод для праздника будет изменен. Так 9 Мая будет изменен на день рождения Тараса Шевченко.
После этого граждане Украины стали собирать подписи под петицией об сохранении праздника Дня Победы. Петицию представили Зеленскому 17 февраля. Автор петиции отметил, что отмена праздника является инструментом фальсификации истории.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить праздник День Победы — 9 Мая. Об этом заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечая что такое решение является неуважением к ветеранам. «Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что СССР понес больше всего потерь во время Великой Отечественной войны. Ранее Украина входила в СССР. В феврале в Верховной Раде Украины предложили отменить ряд советских праздников. Среди них: 8 Марта, 1 Мая и День Победы. Отмечается, что эти дни останутся выходными, однако сам повод для праздника будет изменен. Так 9 Мая будет изменен на день рождения Тараса Шевченко. После этого граждане Украины стали собирать подписи под петицией об сохранении праздника Дня Победы. Петицию представили Зеленскому 17 февраля. Автор петиции отметил, что отмена праздника является инструментом фальсификации истории.