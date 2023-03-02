Со свердловчанки требуют четыре тысячи рублей за отказ от интернета. Скрин

02 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Девушка пользовалась интернетом месяц, а по итогу осталась должна 3600 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше трех тысяч рублей требует заплатить с жительницы Екатеринбурга интернет-провайдер ТТК за то, чтобы отключить ей интернет. Женщине оформили тариф с кредитной формой оплаты и на год, хотя об этом она не просила. Обстоятельства истории свердловчанка рассказала URA.RU. «Ездила в Магнитогорск к бабушке, по работе подключила интернет. Уточняла у провайдера, надо ли расторгать договор или действие услуги автоматически прервется, если не буду пополнять счет? Сказали, что ничего делать не нужно, действие интернета приостановится автоматически. Но спустя несколько месяцев мне стали звонить и говорить, что у меня долг 1251 рубль. А чтобы расторгнуть договор, я должна заплатить еще 2400. То есть почти 4000 рублей!» — рассказывает собеседница. Выяснилось, что женщине подключили тариф с кредитной формой оплаты и на 12 месяцев, а если расторгнуть договор раньше этого срока, нужно заплатить 4188 рублей. При этом в экземпляре договора, который оставили клиентке, указано только название тарифа «Взлет год», а условия по нему не прописаны. «Считаю, что это прямое нарушение закона о защите прав потребителей», — негодует собеседница. Юрист Сергей Барсуков в беседе с URA.RU отметил, что действия организации незаконны, так как услуга клиентке оказана не была. «Статья №32 закона о защите прав потребителей гласит, что потребитель вправе отказаться от оказания услуг в любой момент. Также есть статья №16 того же закона о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя, и о запретах и обязанности, налагаемых на продавца», — отметил Барсуков. Свердловчанка планирует обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность действий провайдера. Тем более, что на официальном сайте ТТК есть и другие клиенты, с кого также требуют деньги за расторжение договора. URA.RU отправило запрос на почту компании, но на момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше трех тысяч рублей требует заплатить с жительницы Екатеринбурга интернет-провайдер ТТК за то, чтобы отключить ей интернет. Женщине оформили тариф с кредитной формой оплаты и на год, хотя об этом она не просила. Обстоятельства истории свердловчанка рассказала URA.RU. «Ездила в Магнитогорск к бабушке, по работе подключила интернет. Уточняла у провайдера, надо ли расторгать договор или действие услуги автоматически прервется, если не буду пополнять счет? Сказали, что ничего делать не нужно, действие интернета приостановится автоматически. Но спустя несколько месяцев мне стали звонить и говорить, что у меня долг 1251 рубль. А чтобы расторгнуть договор, я должна заплатить еще 2400. То есть почти 4000 рублей!» — рассказывает собеседница. Выяснилось, что женщине подключили тариф с кредитной формой оплаты и на 12 месяцев, а если расторгнуть договор раньше этого срока, нужно заплатить 4188 рублей. При этом в экземпляре договора, который оставили клиентке, указано только название тарифа «Взлет год», а условия по нему не прописаны. «Считаю, что это прямое нарушение закона о защите прав потребителей», — негодует собеседница. Юрист Сергей Барсуков в беседе с URA.RU отметил, что действия организации незаконны, так как услуга клиентке оказана не была. «Статья №32 закона о защите прав потребителей гласит, что потребитель вправе отказаться от оказания услуг в любой момент. Также есть статья №16 того же закона о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя, и о запретах и обязанности, налагаемых на продавца», — отметил Барсуков. Свердловчанка планирует обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность действий провайдера. Тем более, что на официальном сайте ТТК есть и другие клиенты, с кого также требуют деньги за расторжение договора. URA.RU отправило запрос на почту компании, но на момент публикации ответ не поступил.