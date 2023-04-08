NYT: часть секретных материалов о ВСУ касается ситуации в Бахмуте

09 апреля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

ВСУ были окружены российскими военными в Бахмуте 25 февраля, заявил Крамер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце февраля были близки к тому, чтобы отдать Бахмут из-за нехватки вооружения. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Крамер, ссылаясь на появившиеся секретные материалы о ВСУ. «Документы, датированные концом февраля и началом марта, найденные на сайтах социальных сетей в последние дни, описывают критическую нехватку вооружения, с которой сталкиваются украинские военные. ВСУ по состоянию на 25 февраля были почти оперативно окружены российскими войсками в Бахмуте», — передает слова Эндрю Крамера The New York Times . По словам американского обозревателя, США следят за военными и политическими лидерами Украины. Благодаря данным от разведчиков Вашингтон хочет получать информацию с фронта спецоперации и планы Киева, считает Крамер. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Агентство URA.RU подробно рассказывало, чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце февраля были близки к тому, чтобы отдать Бахмут из-за нехватки вооружения. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Крамер, ссылаясь на появившиеся секретные материалы о ВСУ. «Документы, датированные концом февраля и началом марта, найденные на сайтах социальных сетей в последние дни, описывают критическую нехватку вооружения, с которой сталкиваются украинские военные. ВСУ по состоянию на 25 февраля были почти оперативно окружены российскими войсками в Бахмуте», — передает слова Эндрю Крамера The New York Times. По словам американского обозревателя, США следят за военными и политическими лидерами Украины. Благодаря данным от разведчиков Вашингтон хочет получать информацию с фронта спецоперации и планы Киева, считает Крамер. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Агентство URA.RU подробно рассказывало, чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять.