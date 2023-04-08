08 апреля 2023

NYT: часть секретных материалов о ВСУ касается ситуации в Бахмуте

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, зенитная установка зу23, ЗУ-23
ВСУ были окружены российскими военными в Бахмуте 25 февраля, заявил Крамер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце февраля были близки к тому, чтобы отдать Бахмут из-за нехватки вооружения. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Крамер, ссылаясь на появившиеся секретные материалы о ВСУ.

«Документы, датированные концом февраля и началом марта, найденные на сайтах социальных сетей в последние дни, описывают критическую нехватку вооружения, с которой сталкиваются украинские военные. ВСУ по состоянию на 25 февраля были почти оперативно окружены российскими войсками в Бахмуте», — передает слова Эндрю Крамера The New York Times.

По словам американского обозревателя, США следят за военными и политическими лидерами Украины. Благодаря данным от разведчиков Вашингтон хочет получать информацию с фронта спецоперации и планы Киева, считает Крамер.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Агентство URA.RU подробно рассказывало, чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце февраля были близки к тому, чтобы отдать Бахмут из-за нехватки вооружения. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Крамер, ссылаясь на появившиеся секретные материалы о ВСУ. «Документы, датированные концом февраля и началом марта, найденные на сайтах социальных сетей в последние дни, описывают критическую нехватку вооружения, с которой сталкиваются украинские военные. ВСУ по состоянию на 25 февраля были почти оперативно окружены российскими войсками в Бахмуте», — передает слова Эндрю Крамера The New York Times. По словам американского обозревателя, США следят за военными и политическими лидерами Украины. Благодаря данным от разведчиков Вашингтон хочет получать информацию с фронта спецоперации и планы Киева, считает Крамер. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Агентство URA.RU подробно рассказывало, чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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