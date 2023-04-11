Депутат Госдумы усомнился, что военкоматам можно доверять после мобилизации

Депутат Госдумы России Олег Нилов усомнился в том, что военкоматам можно поручить решать судьбы призывников. С такой позицией он выступил на заседании Госдумы.
«Мы право карать и миловать оставляем военкомам: запрещать выезд из страны, запрещать брать кредиты. Мы можем им доверять после первой волны мобилизации?» — поинтересовался Олег Нилов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России в третьем чтении. Согласно поправкам, госорганы и работодатели будут обязаны передавать в военкоматы данные о военнообязанных, передает RT. Также предусмотрен целый ряд ограничений для тех, кто проигнорирует повестку по каким-либо причинам. Например, военнообязанные не смогут управлять транспортными средствами, если не явятся по повестке в установленный срок, передает «Национальная служба новостей».
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