WP: США не следует ждать чуда от контрнаступления ВСУ

11 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

США должны преуменьшить ожидания от наступления ВСУ, отметил Макс Бут Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Весенние наступление ВСУ не сможет в полной мере оправдать ожидания США и других партнеров Украины. Об этом сообщил обозреватель Макс Бут в своем материале для The Washington Post. «Надежды на то, что украинцы проведут чудесное контрнаступление, очень высоки, но возможностей, которые мы предоставили, недостаточно, чтобы оправдать эти ожидания», — передает Макс Бут слова президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой в своей статье . Обозреватель отметил, что странам Запада стоит снизить ожидания на успехи наступления ВСУ из-за ограниченных поставок Украине. Западные страны отправили Украине большое число техники, продолжил Макс Бут. Однако объемы поставок не могут создать решающее преимущество на поле боя. Он также отметил, что Россия смогла выстроить надежные линии обороны. По его словам, наступательные операции сложнее, чем оборонительные. Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весенние наступление ВСУ не сможет в полной мере оправдать ожидания США и других партнеров Украины. Об этом сообщил обозреватель Макс Бут в своем материале для The Washington Post. «Надежды на то, что украинцы проведут чудесное контрнаступление, очень высоки, но возможностей, которые мы предоставили, недостаточно, чтобы оправдать эти ожидания», — передает Макс Бут слова президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой в своей статье. Обозреватель отметил, что странам Запада стоит снизить ожидания на успехи наступления ВСУ из-за ограниченных поставок Украине. Западные страны отправили Украине большое число техники, продолжил Макс Бут. Однако объемы поставок не могут создать решающее преимущество на поле боя. Он также отметил, что Россия смогла выстроить надежные линии обороны. По его словам, наступательные операции сложнее, чем оборонительные. Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит RT.