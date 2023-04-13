Коллега Костомарова объяснила, почему не навещала его в больнице

Фигуристка Медведева: Костомаров сейчас не нуждается в нашей компании

13 апреля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Олимпийский чемпион Роман Костомаров не нуждается сейчас в том, чтоб его навещали в больнице. Ситуация тяжелая и не для посторонних людей, отметила российская фигуристка Евгения Медведева. «Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании. Бесконечно желаем ему здоровья и сил для восстановления», — передает слова Медведевой корреспондент Sport24 Константин Лесик. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ему ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Были новости о том, что ему ампутировали кисти рук, позднее мать чемпиона Валентина Костомарова опровергла их. В середине февраля стало известно, что у спортсмена поражена четверть головного мозга и гематома в лобной доле. Ночью на 21 февраля Костомаров перенес инсульт, он также перестал видеть правым глазом. В марте у него продолжил развиваться сепсис. Источник в больнице «Коммунарка» 17 марта передал, что Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки. 28 марта стало известно, что врачи остановили развитие некроза у спортсмена. Согласно последним данным, Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. После этого он будет готовиться к плановому протезированию.