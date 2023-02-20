У олимпийского чемпиона Костомарова поражен мозг

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У Романа Костомарова гематома в лобной доле и кровоизлияние в мозг Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Также у него гематома в лобной доле и началось кровоизлияние.

«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.

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У олимпийского чемпиона Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Также у него гематома в лобной доле и началось кровоизлияние. «Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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