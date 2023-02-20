У олимпийского чемпиона Костомарова поражен мозг

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Также у него гематома в лобной доле и началось кровоизлияние.
«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — сообщает telegram-канал Shot.
Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.
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