Лавров раскрыл, какая судьба ждет доллар

Лавров: отказ мира от доллара необратим
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Мир все быстрее «отходит» от доллара, сказал Сергей Лавров Фото:

Мир постепенно отказывается от доллара, и отход от этой валюты необратим. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Самарканде.

«Отход от использования доллара необратим. <…> От этой валюты сейчас начинается бегство. Оно еще не быстрое, но, наверняка, будет ускоряться», — заявил Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Ранее преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU заявил, что Россия автоматически отказывается от использования доллара. По его словам, из-за санкций использование американской валюты во внешней торговле «будет стремиться к нулю». Также зарубежные СМИ писали, что попытки Вашингтона принудить мир к использованию доллара лишь приближают конец «гегемонии» этой валюты, передает Pravda.Ru.

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Мир постепенно отказывается от доллара, и отход от этой валюты необратим. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Самарканде. «Отход от использования доллара необратим. <…> От этой валюты сейчас начинается бегство. Оно еще не быстрое, но, наверняка, будет ускоряться», — заявил Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU заявил, что Россия автоматически отказывается от использования доллара. По его словам, из-за санкций использование американской валюты во внешней торговле «будет стремиться к нулю». Также зарубежные СМИ писали, что попытки Вашингтона принудить мир к использованию доллара лишь приближают конец «гегемонии» этой валюты, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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