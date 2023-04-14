Лавров раскрыл, какая судьба ждет доллар

Лавров: отказ мира от доллара необратим

14 апреля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Мир все быстрее «отходит» от доллара, сказал Сергей Лавров Фото: Анна Майорова © URA.RU Мир постепенно отказывается от доллара, и отход от этой валюты необратим. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Самарканде. «Отход от использования доллара необратим. <…> От этой валюты сейчас начинается бегство. Оно еще не быстрое, но, наверняка, будет ускоряться», — заявил Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU заявил, что Россия автоматически отказывается от использования доллара. По его словам, из-за санкций использование американской валюты во внешней торговле «будет стремиться к нулю». Также зарубежные СМИ писали, что попытки Вашингтона принудить мир к использованию доллара лишь приближают конец «гегемонии» этой валюты , передает Pravda.Ru.

Мир постепенно отказывается от доллара, и отход от этой валюты необратим. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Самарканде. «Отход от использования доллара необратим. <…> От этой валюты сейчас начинается бегство. Оно еще не быстрое, но, наверняка, будет ускоряться», — заявил Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU заявил, что Россия автоматически отказывается от использования доллара. По его словам, из-за санкций использование американской валюты во внешней торговле «будет стремиться к нулю». Также зарубежные СМИ писали, что попытки Вашингтона принудить мир к использованию доллара лишь приближают конец «гегемонии» этой валюты, передает Pravda.Ru.