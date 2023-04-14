Психиатр предупредил об опасном побочном эффекте антидепрессантов

Психиатр Каторин: антидепрессанты способны менять гормональный фон и повышать аппетит

14 апреля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Антидепрессанты должен назначать опытный психиатр Фото: Александр Елизаров © URA.RU Антидепрессанты опасны тем, что способны изменить гормональный фон человека, а также повысить аппетит, что может повлечь за собой набор лишнего веса. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин. «Антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — рассказал Владимир Каторгин Пятому каналу. Специалист отметил, что препараты назначают людям с депрессией, которые мало двигаются из-за своего состояния. Поэтому набор веса будет связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека. Каторгин также подчеркнул, что антидепрессанты являются серьезными препаратами, которые должны назначаться опытным психиатром. При этом прописываются таблетки только после обследования пациента.

Антидепрессанты опасны тем, что способны изменить гормональный фон человека, а также повысить аппетит, что может повлечь за собой набор лишнего веса. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин. «Антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — рассказал Владимир Каторгин Пятому каналу. Специалист отметил, что препараты назначают людям с депрессией, которые мало двигаются из-за своего состояния. Поэтому набор веса будет связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека. Каторгин также подчеркнул, что антидепрессанты являются серьезными препаратами, которые должны назначаться опытным психиатром. При этом прописываются таблетки только после обследования пациента.