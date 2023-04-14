Психиатр предупредил об опасном побочном эффекте антидепрессантов

Психиатр Каторин: антидепрессанты способны менять гормональный фон и повышать аппетит
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Клипарт 9. Нижневартовск, таблетки, аптека, лекарства, капсулы
Антидепрессанты должен назначать опытный психиатр Фото:

Антидепрессанты опасны тем, что способны изменить гормональный фон человека, а также повысить аппетит, что может повлечь за собой набор лишнего веса. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин.

«Антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — рассказал Владимир Каторгин Пятому каналу. Специалист отметил, что препараты назначают людям с депрессией, которые мало двигаются из-за своего состояния. Поэтому набор веса будет связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека.

Каторгин также подчеркнул, что антидепрессанты являются серьезными препаратами, которые должны назначаться опытным психиатром. При этом прописываются таблетки только после обследования пациента.

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Антидепрессанты опасны тем, что способны изменить гормональный фон человека, а также повысить аппетит, что может повлечь за собой набор лишнего веса. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин. «Антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — рассказал Владимир Каторгин Пятому каналу. Специалист отметил, что препараты назначают людям с депрессией, которые мало двигаются из-за своего состояния. Поэтому набор веса будет связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека. Каторгин также подчеркнул, что антидепрессанты являются серьезными препаратами, которые должны назначаться опытным психиатром. При этом прописываются таблетки только после обследования пациента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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