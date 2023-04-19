Министр армии Уормут: ВС США развернут гиперзвуковое оружие в этом году

20 апреля 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

США планируют завершить испытания в запланированные сроки, заявила Уормут Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сухопутные войска США планируют в этом году развернуть гиперзвуковые ракеты, несмотря на отмену испытания такого оружия. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут. «Гиперзвуковое оружие большой дальности будет в руках солдат (военнослужащих Сухопутных войск США — прим. URA.RU) в текущем финансовом году. Хочу подчеркнуть, что совместная база Сухопутных войск и ВВС США, которой предстоит развернуть эту систему, уже проходит подготовку со своей техникой», — сообщила Уормут, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США. Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A, которая способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука. Кроме того, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США в 2022 году провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, пишет RT. При этом Штаты выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая может поразить цель в любой точке мира.

Сухопутные войска США планируют в этом году развернуть гиперзвуковые ракеты, несмотря на отмену испытания такого оружия. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут. «Гиперзвуковое оружие большой дальности будет в руках солдат (военнослужащих Сухопутных войск США — прим. URA.RU) в текущем финансовом году. Хочу подчеркнуть, что совместная база Сухопутных войск и ВВС США, которой предстоит развернуть эту систему, уже проходит подготовку со своей техникой», — сообщила Уормут, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США. Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A, которая способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука. Кроме того, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США в 2022 году провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, пишет RT. При этом Штаты выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая может поразить цель в любой точке мира.