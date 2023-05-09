Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде Победы в Москве

Рогов: вся тяжелая техника задействована на фронте

09 мая 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

На параде в Москве не представили тяжелую технику, но показали бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» Фото: Владимир Андреев © URA.RU На военном параде в День Победы не было тяжелой техники, потому что она вся задействована на фронте. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в параде участвовал танк Т-34, как символ Победы в войне и ракетный комплекс С-400, как символ мирного неба. Кроме того в параде был задействован и ракетный комплекс «Ярс», как предостережение о том, что России всегда будет чем ответить своим врагам. Рогов также подчеркнул, что состоявшийся военный парад воодушевил людей. Хоть на параде и не была представлена тяжелая техника, зато показали новейшие бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». В своей праздничной речи президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что сейчас нет ничего важнее, чем спецоперация на Украине.

На военном параде в День Победы не было тяжелой техники, потому что она вся задействована на фронте. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в параде участвовал танк Т-34, как символ Победы в войне и ракетный комплекс С-400, как символ мирного неба. Кроме того в параде был задействован и ракетный комплекс «Ярс», как предостережение о том, что России всегда будет чем ответить своим врагам. Рогов также подчеркнул, что состоявшийся военный парад воодушевил людей. Хоть на параде и не была представлена тяжелая техника, зато показали новейшие бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». В своей праздничной речи президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что сейчас нет ничего важнее, чем спецоперация на Украине.