Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в Параде Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Москва
Бронеавтомобиль «Ахмат» впервые участвовал в Параде Победы Фото:

В Параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак», которые являются новейшими разработками российского вооружения. Парад был посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войны.

Машины «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в составе механизированной колонны Парада Победы. Трансляция мероприятия проходила в сообществе URA.RU «ВКонтакте».

Бронированный автомобиль «Ахмат» был представлен на форуме «Армия-2022». Машина рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях. Конструкция транспортного средства выдерживает температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Автомобиль «Спартак» предназначен для перевозки военнослужащих в полном обмундировании. Машина может вмещать до девяти солдат.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак», которые являются новейшими разработками российского вооружения. Парад был посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войны. Машины «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в составе механизированной колонны Парада Победы. Трансляция мероприятия проходила в сообществе URA.RU «ВКонтакте». Бронированный автомобиль «Ахмат» был представлен на форуме «Армия-2022». Машина рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях. Конструкция транспортного средства выдерживает температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Автомобиль «Спартак» предназначен для перевозки военнослужащих в полном обмундировании. Машина может вмещать до девяти солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...