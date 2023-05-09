Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в Параде Победы

В Параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак», которые являются новейшими разработками российского вооружения. Парад был посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войны.
Машины «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в составе механизированной колонны Парада Победы. Трансляция мероприятия проходила в сообществе URA.RU «ВКонтакте».
Бронированный автомобиль «Ахмат» был представлен на форуме «Армия-2022». Машина рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях. Конструкция транспортного средства выдерживает температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Автомобиль «Спартак» предназначен для перевозки военнослужащих в полном обмундировании. Машина может вмещать до девяти солдат.
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