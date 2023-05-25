Губернатор Голубев: российские ПВО сбили украинскую ракету над аэродромом в Ростовской области

В районе Морозовска сработала система ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром в Морозовске. (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие», —
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