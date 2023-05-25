25 мая 2023

Губернатор Голубев: российские ПВО сбили украинскую ракету над аэродромом в Ростовской области

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Нато.вооружение. техника. stock, радар, пво, stock, радиолокационный
В районе Морозовска сработала система ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром в Морозовске. (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что атаковавший аэродром ракета сбила система ПВО.

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Военнослужащие Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром в Морозовске. (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что атаковавший аэродром ракета сбила система ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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