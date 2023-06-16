Песков: Путин подготовил «очень солидный» материал по экономике

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит «очень солидный» материал касательно экономики РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Выступление Путина. Подготовлен очень солидный материал», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он уточнил, что в материале будет дана детальная оценка ситуации по российской экономике и ее перспективы. Кроме того, Путин оценит влияние СВО на экономику РФ.
Ранее URA.RU писало, как пройдет ПМЭФ 2023 в Санкт-Петербурге. Владимир Путин должен выступить в 14:00 по МСК.
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