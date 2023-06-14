Госдума приняла в первом чтении закон о призыве осужденных на службу

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия, исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления.
В Госдуме был принят законопроект в первом чтении о призыве на военную службу по контракту с осужденными. Трансляция принятия проекта идет
Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о возможности призыва на военную службу в период мобилизации или военного положения осужденных россиян. Документ опубликован в думской электронной базе. В проекте отмечается, что особенности заключения военных контрактов с осужденными гражданами будет определять Минобороны, передает РАПСИ.
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