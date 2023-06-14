Госдума приняла в первом чтении закон о призыве осужденных на службу

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Осужденные за тяжкие преступления не будут допущены на военную службу по контракту Фото:

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия, исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления.

В Госдуме был принят законопроект в первом чтении о призыве на военную службу по контракту с осужденными. Трансляция принятия проекта идет на официальном сайте Госдумы. Россияне, отбывающие срок за тяжкие преступления, не будут допущены к призыву.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о возможности призыва на военную службу в период мобилизации или военного положения осужденных россиян. Документ опубликован в думской электронной базе. В проекте отмечается, что особенности заключения военных контрактов с осужденными гражданами будет определять Минобороны, передает РАПСИ.

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В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия, исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления. В Госдуме был принят законопроект в первом чтении о призыве на военную службу по контракту с осужденными. Трансляция принятия проекта идет на официальном сайте Госдумы. Россияне, отбывающие срок за тяжкие преступления, не будут допущены к призыву. Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о возможности призыва на военную службу в период мобилизации или военного положения осужденных россиян. Документ опубликован в думской электронной базе. В проекте отмечается, что особенности заключения военных контрактов с осужденными гражданами будет определять Минобороны, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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