Пермяки победили в третьем сезоне всероссийского проекта «Я в деле»

30 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Нечаева, многие участники программы «Я в деле» уже нашли инвесторов для реализации своих проектов Фото: «Новые люди» Студенческая команда из Перми стала победителем третьего сезона всероссийской программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Финал прошел в Москве, где 56 команд победителей региональных этапов отбора со всей России представили экспертам самые актуальные бизнес-проекты. Инициатором проекта выступила в 2022 году партия «Новые люди». Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Демин и Ксения Горячева. «Все проекты участников программы „Я в деле“, которые мы увидели в финале, перспективные и интересные. Многие из них уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнерство с вузами. Мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я чувствую такой интерес в нашем молодом поколении. Поэтому будем продолжать развивать проект „Я в деле“. И в этом нас сильно поддерживают федеральные и региональные власти, Росмолодежь, а также предпринимательское сообщество», — отметил Алексей Нечаев. Как пояснили в пресс-службе партии «Новые люди», в этом сезоне участники программы «Я в деле» сделали акцент на технологическом предпринимательстве. Студенты создали продукты, которые облегчают жизнь людей. Среди них прибор, который переводит язык жестов в речь, и механизм, позволяющий записывать показания внутренних органов человека. Пермяки победили с мобильным приложением Kids Health, которое помогает выявить отклонения в развитии ребенка на ранней стадии и дать рекомендации по дальнейшей диагностике. С помощью него также можно определять уровень нервно-психического развития детей и подростков. На втором месте — команда из Чувашии. Ее разработка — технологическая платформа CityGis, инструмент по работе с геоинформационными данными, состоящий из карты города с расчетом индекса качества городской среды для каждого жилого дома и оценки доступности инфраструктурных объектов. Третьей среди сильнейших стала команда из Новосибирска. Студенты разработали стетофонендоскоп — прибор, который позволяет улучшить качество диагностики посредством прослушивания звуков внутренних органов: сердца, кишечника и дыхательных путей. «С каждым сезоном появляется все больше социальных проектов. Ребята понимают, что сами могут изменить мир. На таких студентов огромный запрос со стороны работодателей. Уверена, что четвертый сезон будет еще более насыщенным», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. Мероприятие завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи. Пермяки разработали приложение, которое позволяет выявить отклонения в развитии детей на ранней стадии Фото: «Новые люди» В рамках программы участники сосредоточились на технологическом предпринимательстве и представили продукты, которые облегчают жизнь Фото: «Новые люди» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенческая команда из Перми стала победителем третьего сезона всероссийской программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Финал прошел в Москве, где 56 команд победителей региональных этапов отбора со всей России представили экспертам самые актуальные бизнес-проекты. Инициатором проекта выступила в 2022 году партия «Новые люди». Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Демин и Ксения Горячева. «Все проекты участников программы „Я в деле“, которые мы увидели в финале, перспективные и интересные. Многие из них уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнерство с вузами. Мир будущего — это мир людей, которые живут интересным делом, а не повседневной рутиной. И сегодня я чувствую такой интерес в нашем молодом поколении. Поэтому будем продолжать развивать проект „Я в деле“. И в этом нас сильно поддерживают федеральные и региональные власти, Росмолодежь, а также предпринимательское сообщество», — отметил Алексей Нечаев. Как пояснили в пресс-службе партии «Новые люди», в этом сезоне участники программы «Я в деле» сделали акцент на технологическом предпринимательстве. Студенты создали продукты, которые облегчают жизнь людей. Среди них прибор, который переводит язык жестов в речь, и механизм, позволяющий записывать показания внутренних органов человека. Пермяки победили с мобильным приложением Kids Health, которое помогает выявить отклонения в развитии ребенка на ранней стадии и дать рекомендации по дальнейшей диагностике. С помощью него также можно определять уровень нервно-психического развития детей и подростков. На втором месте — команда из Чувашии. Ее разработка — технологическая платформа CityGis, инструмент по работе с геоинформационными данными, состоящий из карты города с расчетом индекса качества городской среды для каждого жилого дома и оценки доступности инфраструктурных объектов. Третьей среди сильнейших стала команда из Новосибирска. Студенты разработали стетофонендоскоп — прибор, который позволяет улучшить качество диагностики посредством прослушивания звуков внутренних органов: сердца, кишечника и дыхательных путей. «С каждым сезоном появляется все больше социальных проектов. Ребята понимают, что сами могут изменить мир. На таких студентов огромный запрос со стороны работодателей. Уверена, что четвертый сезон будет еще более насыщенным», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. Мероприятие завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.