РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве

РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В 2018 году Минобрнауки России устраивала в РАНХиГС номинальных сотрудников.
«Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей. [Проректору РАНХиГС] Максиму Назарову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — передает источник РИА Новости. Ранее Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
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