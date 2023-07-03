РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве 03 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В 2018 году Минобрнауки России устраивала в РАНХиГС номинальных сотрудников. «Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей. [Проректору РАНХиГС] Максиму Назарову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — передает источник РИА Новости. Ранее Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В 2018 году Минобрнауки России устраивала в РАНХиГС номинальных сотрудников. «Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей. [Проректору РАНХиГС] Максиму Назарову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — передает источник РИА Новости. Ранее Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям