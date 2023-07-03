РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , ранхигс, президентская академия
РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве Фото:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В 2018 году Минобрнауки России устраивала в РАНХиГС номинальных сотрудников.

«Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей. [Проректору РАНХиГС] Максиму Назарову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — передает источник РИА Новости. Ранее Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В 2018 году Минобрнауки России устраивала в РАНХиГС номинальных сотрудников. «Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей. [Проректору РАНХиГС] Максиму Назарову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — передает источник РИА Новости. Ранее Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...