Омбудсмен Чечни раскрыл детали расследования дела Милашиной и Немова

Неизвестные, напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, передвигались на автомобиле без опознавательных номеров. Их личности все еще не установлены. Об этом рассказал омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.
«На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — написал Мансур Солтаев в telegram-канале. По его словам, целью злоумышленников являлась дискредитация власти в республике.
Нападение произошло 4 июля в городе Грозном. Журналистка Милашина и адвокат Немов прилетели в Чеченскую республику на оглашение приговора экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Злоумышленники атаковали пару на выходе из аэропорта. Оба получили переломы, адвокату также нанесли ножевое ранение. МВД Чечни проводит проверку по факту нападения, передает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации, сообщает
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.