Омбудсмен Чечни раскрыл детали расследования дела Милашиной и Немова Омбудсмен Чечни Солтаев: личности напавших на Милашину еще не установлены 04 июля 2023 в 22:25 Размер текста - 17 + Неизвестные передвигались на автомобиле без номеров, отметил Мансур Солтаев Фото: Правительство Чеченской Республики новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Неизвестные, напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, передвигались на автомобиле без опознавательных номеров. Их личности все еще не установлены. Об этом рассказал омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. «На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — написал Мансур Солтаев в telegram-канале. По его словам, целью злоумышленников являлась дискредитация власти в республике. Нападение произошло 4 июля в городе Грозном. Журналистка Милашина и адвокат Немов прилетели в Чеченскую республику на оглашение приговора экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Злоумышленники атаковали пару на выходе из аэропорта. Оба получили переломы, адвокату также нанесли ножевое ранение. МВД Чечни проводит проверку по факту нападения, передает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации, сообщает MK.RU. Неизвестные, напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, передвигались на автомобиле без опознавательных номеров. Их личности все еще не установлены. Об этом рассказал омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. «На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — написал Мансур Солтаев в telegram-канале. По его словам, целью злоумышленников являлась дискредитация власти в республике. Нападение произошло 4 июля в городе Грозном. Журналистка Милашина и адвокат Немов прилетели в Чеченскую республику на оглашение приговора экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Злоумышленники атаковали пару на выходе из аэропорта. Оба получили переломы, адвокату также нанесли ножевое ранение. МВД Чечни проводит проверку по факту нападения, передает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям