Песков не подтвердил просьбу Си к Путину о ядерном оружии

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Сообщения о просьбах Си к Путину являются вымыслами, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле не подтверждают разговор председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина касательно ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, не могу подтвердить», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что суть переговоров Путина и Си Цзиньпина была изложена в принятых по итогам беседы документах. Сообщения о просьбах председателя КНР к Путину являются вымыслами, рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине. Отмечается, что лидеры обсуждали этот вопрос во время визита китайской стороны в Москву, пишет MK.RU. Однако заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным, передает RT.

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В Кремле не подтверждают разговор председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина касательно ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, не могу подтвердить», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что суть переговоров Путина и Си Цзиньпина была изложена в принятых по итогам беседы документах. Сообщения о просьбах председателя КНР к Путину являются вымыслами, рассказал Песков. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине. Отмечается, что лидеры обсуждали этот вопрос во время визита китайской стороны в Москву, пишет MK.RU. Однако заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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