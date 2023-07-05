Песков не подтвердил просьбу Си к Путину о ядерном оружии 05 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Сообщения о просьбах Си к Путину являются вымыслами, заявил Дмитрий Песков Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Кремле не подтверждают разговор председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина касательно ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, не могу подтвердить», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что суть переговоров Путина и Си Цзиньпина была изложена в принятых по итогам беседы документах. Сообщения о просьбах председателя КНР к Путину являются вымыслами, рассказал Песков. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине. Отмечается, что лидеры обсуждали этот вопрос во время визита китайской стороны в Москву, пишет MK.RU. Однако заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным, передает RT. В Кремле не подтверждают разговор председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина касательно ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, не могу подтвердить», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что суть переговоров Путина и Си Цзиньпина была изложена в принятых по итогам беседы документах. Сообщения о просьбах председателя КНР к Путину являются вымыслами, рассказал Песков. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине. Отмечается, что лидеры обсуждали этот вопрос во время визита китайской стороны в Москву, пишет MK.RU. Однако заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям