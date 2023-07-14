Захарова заявила о скрытом итоге саммита НАТО

Захарова: итогом саммита НАТО стало решение развязать «большую европейскую войну»

14 июля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

НАТО уже ведет гибридную войну с Россией, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На саммите НАТО было принято решение разворачивать большую европейскую войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение — разворачивать большую европейскую войну», — сказала Захарова, отвечая на вопрос об итогах саммита НАТО, ее ответ опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что альянс уже ведет гибридную войну с Россией, инструментом которой является киевский режим. По словам Захаровой, Запад использует население Киева как пушечное мясо, при этом заявляя что не является стороной конфликта. Она добавила, что никакие поставки западного вооружения и техники не могу изменить ход спецоперации на Украине. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко призвал укрепить армию и флот на фоне решений саммита НАТО. Он заявил, что Россия продолжит реализовывать собственные задачи в рамках проведения СВО.

На саммите НАТО было принято решение разворачивать большую европейскую войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение — разворачивать большую европейскую войну», — сказала Захарова, отвечая на вопрос об итогах саммита НАТО, ее ответ опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что альянс уже ведет гибридную войну с Россией, инструментом которой является киевский режим. По словам Захаровой, Запад использует население Киева как пушечное мясо, при этом заявляя что не является стороной конфликта. Она добавила, что никакие поставки западного вооружения и техники не могу изменить ход спецоперации на Украине. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко призвал укрепить армию и флот на фоне решений саммита НАТО. Он заявил, что Россия продолжит реализовывать собственные задачи в рамках проведения СВО.