В США назвали главные ошибки саммита НАТО

CNN: в НАТО разочаровались саммитом в Вильнюсе
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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато
Чиновники НАТО были разочарованы саммитом альянса в Литве Фото:

Объявление о поставках запрещенных кассетных боеприпасов на Украину является главной ошибкой на саммите альянса, который прошел в Литве с 11 по 12 июля. Об этом сообщил экс-дипломат США Бретт Бруен. По его словам, обсуждение о вступлении Киева в НАТО стала доминирующей темой на саммите.

«В преддверии Вильнюса были допущены две серьезные коммуникационные ошибки», — заявил Бруен в беседе с CNN. Он назвал первой ошибкой объявление о поставке кассетных боеприпасов на Украину, когда другие страны НАТО этого не делают.

Второй ошибкой он посчитал поднятие вопроса о членстве Украины в НАТО. По словам Бруена, вхождение Украины в альянс никогда не обсуждалось, однако тема стала доминирующей на саммите.

Высокопоставленный представитель альянса сообщил, что дипломаты НАТО были разочарованы тем, как прошла встреча лидеров западных стран. «Короче говоря, саммит удался», — заявил он американскому изданию. Политик отметил, что слова президента США Джо Байдена были «бесполезны» в то время, когда НАТО находится в «коммуникационной войне» с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны G7 допустят ошибку, когда предложат киевскому режиму гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе. Президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России, передает RT.

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Объявление о поставках запрещенных кассетных боеприпасов на Украину является главной ошибкой на саммите альянса, который прошел в Литве с 11 по 12 июля. Об этом сообщил экс-дипломат США Бретт Бруен. По его словам, обсуждение о вступлении Киева в НАТО стала доминирующей темой на саммите. «В преддверии Вильнюса были допущены две серьезные коммуникационные ошибки», — заявил Бруен в беседе с CNN. Он назвал первой ошибкой объявление о поставке кассетных боеприпасов на Украину, когда другие страны НАТО этого не делают. Второй ошибкой он посчитал поднятие вопроса о членстве Украины в НАТО. По словам Бруена, вхождение Украины в альянс никогда не обсуждалось, однако тема стала доминирующей на саммите. Высокопоставленный представитель альянса сообщил, что дипломаты НАТО были разочарованы тем, как прошла встреча лидеров западных стран. «Короче говоря, саммит удался», — заявил он американскому изданию. Политик отметил, что слова президента США Джо Байдена были «бесполезны» в то время, когда НАТО находится в «коммуникационной войне» с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны G7 допустят ошибку, когда предложат киевскому режиму гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе. Президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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