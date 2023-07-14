В США назвали главные ошибки саммита НАТО

CNN: в НАТО разочаровались саммитом в Вильнюсе

14 июля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Чиновники НАТО были разочарованы саммитом альянса в Литве Фото: официальный сайт президента Украины Объявление о поставках запрещенных кассетных боеприпасов на Украину является главной ошибкой на саммите альянса, который прошел в Литве с 11 по 12 июля. Об этом сообщил экс-дипломат США Бретт Бруен. По его словам, обсуждение о вступлении Киева в НАТО стала доминирующей темой на саммите. «В преддверии Вильнюса были допущены две серьезные коммуникационные ошибки», — заявил Бруен в беседе с CNN . Он назвал первой ошибкой объявление о поставке кассетных боеприпасов на Украину, когда другие страны НАТО этого не делают. Второй ошибкой он посчитал поднятие вопроса о членстве Украины в НАТО. По словам Бруена, вхождение Украины в альянс никогда не обсуждалось, однако тема стала доминирующей на саммите. Высокопоставленный представитель альянса сообщил, что дипломаты НАТО были разочарованы тем, как прошла встреча лидеров западных стран. «Короче говоря, саммит удался», — заявил он американскому изданию. Политик отметил, что слова президента США Джо Байдена были «бесполезны» в то время, когда НАТО находится в «коммуникационной войне» с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны G7 допустят ошибку, когда предложат киевскому режиму гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе. Президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объявление о поставках запрещенных кассетных боеприпасов на Украину является главной ошибкой на саммите альянса, который прошел в Литве с 11 по 12 июля. Об этом сообщил экс-дипломат США Бретт Бруен. По его словам, обсуждение о вступлении Киева в НАТО стала доминирующей темой на саммите. «В преддверии Вильнюса были допущены две серьезные коммуникационные ошибки», — заявил Бруен в беседе с CNN. Он назвал первой ошибкой объявление о поставке кассетных боеприпасов на Украину, когда другие страны НАТО этого не делают. Второй ошибкой он посчитал поднятие вопроса о членстве Украины в НАТО. По словам Бруена, вхождение Украины в альянс никогда не обсуждалось, однако тема стала доминирующей на саммите. Высокопоставленный представитель альянса сообщил, что дипломаты НАТО были разочарованы тем, как прошла встреча лидеров западных стран. «Короче говоря, саммит удался», — заявил он американскому изданию. Политик отметил, что слова президента США Джо Байдена были «бесполезны» в то время, когда НАТО находится в «коммуникационной войне» с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны G7 допустят ошибку, когда предложат киевскому режиму гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе. Президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России, передает RT.