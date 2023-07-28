В США раскрыли козырь Путина, способный сохранить все территории

Полковник Дэвис: ядерное оружие РФ — главный козырь Путина

29 июля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Главным козырем России назвали ядерное оружие Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ядерное оружие является главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. Об этом заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис. «Если оставить в стороне желания, главный факт о России, который Запад должен трезво понять, — это простая и суровая реальность: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — цитирует слова Дэвиса 19fortyfive . Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поставки Украине кассетных боеприпасов со стороны США желанием президента Штатов Джо Байдена развязать ядерную войну. При этом профессор Джозеф Сиракуза отметил, что Байден недооценивает решимость России применить ядерное оружие. Позже Путин сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Белоруссии.

Ядерное оружие является главным козырем России против стремления Запада подавить Москву. Об этом заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис. «Если оставить в стороне желания, главный факт о России, который Запад должен трезво понять, — это простая и суровая реальность: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — цитирует слова Дэвиса 19fortyfive. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поставки Украине кассетных боеприпасов со стороны США желанием президента Штатов Джо Байдена развязать ядерную войну. При этом профессор Джозеф Сиракуза отметил, что Байден недооценивает решимость России применить ядерное оружие. Позже Путин сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Белоруссии.