Навального* приговорили к 19 годам особого режима

Мосгорсуд вынес приговор экс-политику
новость из сюжетаДело Алексея Навального
Экс-политика и блогера Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Мосгорсуд на заседании в колонии №2 во Владимирской области. Накануне на него завели несколько новых уголовных дел, из-за которых ему и увеличили срок.
* Алексей Навальный признан террористом и экстремистом
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