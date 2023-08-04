Навального* приговорили к 19 годам особого режима

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Мосгорсуд вынес приговор экс-политику Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Экс-политика и блогера Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Мосгорсуд на заседании в колонии №2 во Владимирской области. Накануне на него завели несколько новых уголовных дел, из-за которых ему и увеличили срок.

* Алексей Навальный признан террористом и экстремистом

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Экс-политика и блогера Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Мосгорсуд на заседании в колонии №2 во Владимирской области. Накануне на него завели несколько новых уголовных дел, из-за которых ему и увеличили срок. * Алексей Навальный признан террористом и экстремистом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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