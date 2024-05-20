Путин освободил от должности советника президента Левицкую. Скрин

20 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин освободил от должности советника президента Левицкую Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин снял с должности советника главы государства Александру Левицкую. Об этом стало известно из указа российского лидера. «Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. портал правовых актов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин снял с должности советника главы государства Александру Левицкую. Об этом стало известно из указа российского лидера. «Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.