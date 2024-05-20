Владимир Путин освободил от должности советника президента Левицкую
Президент России Владимир Путин снял с должности советника главы государства Александру Левицкую. Об этом стало известно из указа российского лидера.
«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Указ
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