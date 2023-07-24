Китай начал отказываться от военных поставок на Украину в пользу России

24 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай стал поставлять больше военных товаров в Россию, в то же время сократив такие поставки на Украину. Об этом говорят данные китайской и украинской таможни. «В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — пишет Politico, ссылаясь на данные таможни. В статье отмечают, что китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, а товарооборот в Украину сократился на 61 процент. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предрек рекордные показатели торговли РФ и Китая в 2023 году. По его словам, товарооборот России и Китая в 2023 году может достичь отметки в 200 миллиардов долларов. При этом, по итогам первого квартала товарооборот между странами достиг 52 миллиардов долларов.

Китай стал поставлять больше военных товаров в Россию, в то же время сократив такие поставки на Украину. Об этом говорят данные китайской и украинской таможни. «В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — пишет Politico, ссылаясь на данные таможни. В статье отмечают, что китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, а товарооборот в Украину сократился на 61 процент. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предрек рекордные показатели торговли РФ и Китая в 2023 году. По его словам, товарооборот России и Китая в 2023 году может достичь отметки в 200 миллиардов долларов. При этом, по итогам первого квартала товарооборот между странами достиг 52 миллиардов долларов.