Китай начал отказываться от военных поставок на Украину в пользу России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , бпла, беспилотник, бла,  дрон
Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай стал поставлять больше военных товаров в Россию, в то же время сократив такие поставки на Украину. Об этом говорят данные китайской и украинской таможни.

«В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — пишет Politico, ссылаясь на данные таможни. В статье отмечают, что китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, а товарооборот в Украину сократился на 61 процент.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предрек рекордные показатели торговли РФ и Китая в 2023 году. По его словам, товарооборот России и Китая в 2023 году может достичь отметки в 200 миллиардов долларов. При этом, по итогам первого квартала товарооборот между странами достиг 52 миллиардов долларов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай стал поставлять больше военных товаров в Россию, в то же время сократив такие поставки на Украину. Об этом говорят данные китайской и украинской таможни. «В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — пишет Politico, ссылаясь на данные таможни. В статье отмечают, что китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, а товарооборот в Украину сократился на 61 процент. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предрек рекордные показатели торговли РФ и Китая в 2023 году. По его словам, товарооборот России и Китая в 2023 году может достичь отметки в 200 миллиардов долларов. При этом, по итогам первого квартала товарооборот между странами достиг 52 миллиардов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...