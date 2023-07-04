Турчак: добровольцев СВО нужно уравнять в правах с другими бойцами

04 июля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Добровольцы в зоне СВО должны иметь доступ ко всем льготам Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство РФ примет законопроект о порядке страхования добровольцев спецоперации до конца весенней сессии, то есть, до 30 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данная инициатива ранее была внесена на рассмотрение секретарем Генсовета «Единой России», главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком. «Абсолютно поддерживаю [данное] предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе встречи с Советом Федерации. Его слова приводятся на сайте партии. Председатель правительства также отметил, что добровольцы защищают свою страну наравне с ВС РФ, поэтому для них должны действовать все соответствующие льготы. Говоря о важности данной инициативы, Андрей Турчак рассказал, что добровольцы в настоящий момент получают только выплаты, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина. Они лишены выплат, положенных обязательным страхованием. Турчак отметил и другие инициативы, одобренные правительством. Например, с Минтрудом согласовали правки, позволяющие участникам спецоперации приостановить трудовые контракты. Это касается как мобилизованных, так и добровольцев. Под конец встречи Мишустин подчеркнул, что рабочая группа по вопросам СВО активно включилась в законодательную деятельность с момента своего создания. Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военнослужащий сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ примет законопроект о порядке страхования добровольцев спецоперации до конца весенней сессии, то есть, до 30 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данная инициатива ранее была внесена на рассмотрение секретарем Генсовета «Единой России», главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком. «Абсолютно поддерживаю [данное] предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе встречи с Советом Федерации. Его слова приводятся на сайте партии. Председатель правительства также отметил, что добровольцы защищают свою страну наравне с ВС РФ, поэтому для них должны действовать все соответствующие льготы. Говоря о важности данной инициативы, Андрей Турчак рассказал, что добровольцы в настоящий момент получают только выплаты, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина. Они лишены выплат, положенных обязательным страхованием. Турчак отметил и другие инициативы, одобренные правительством. Например, с Минтрудом согласовали правки, позволяющие участникам спецоперации приостановить трудовые контракты. Это касается как мобилизованных, так и добровольцев. Под конец встречи Мишустин подчеркнул, что рабочая группа по вопросам СВО активно включилась в законодательную деятельность с момента своего создания. Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военнослужащий сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы.