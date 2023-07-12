Рабочая группа по СВО и Минобороны передали тренажеры российским танкистам

Минобороны России и рабочая группа по вопросам спецоперации передали комплексный тактический тренажер танкового взвода в Центр боевой подготовки в Мулино (Нижегородская область). Также центр получил тренажеры «Конкурс» и «Фагот». Важность передачи тренажеров объяснил замруководителя рабочей группы по СВО, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
«Вместе с Минобороны мы реагируем на запросы, которые поступают с фронта от наших военнослужащих. Поэтому посещение полигонов для нас имеет особое значение. Нужно сделать все, чтобы была правильно организована предварительная подготовка ребят, идущих на передовую», — заявил Шолбан Кара-оол, его слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия» на своем официальном сайте. Рабочей группой по СВО и Минобороны был передан комплексный тренажер танкового взвода, а также тренажеры «Конкурс» и «Фагот», на которых солдаты обучатся управлению противотанковыми ракетными комплексами. Обучение на этих устройствах приближено к условиям боя.
Солдат тренируют офицеры, которые имеют реальный боевой опыт. Благодаря этому обучение проходит качественно и продуктивно, отметил председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Сами тренажеры довольно мобильные, их можно использовать в любых погодных условиях.
Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников поблагодарил спецгруппу по вопросам СВО за поставку тренажеров. Он отметил, что данный шаг ускорит подготовку бойцов. «Это очередной шаг в помощи нашим ребятам, которые будут направлены в зону проведения спецоперации», — рассказал он.
Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак подчеркнул, что переданная техника поможет российским солдатам быстро овладеть навыками ведения боя, чем спасет не одну жизнь. «Благодарю коллег по группе Шолбана Кара-Оола и Владимира Гутенева за оперативную доставку тренажеров на полигон», — резюмировал он.
Тренажерные комплексы имитируют условия боя на экране монитора. Благодаря им танкисты учатся лучше работать в связке.
Минобороны России и рабочая группа по вопросам спецоперации передали комплексный тактический тренажер танкового взвода в Центр боевой подготовки в Мулино (Нижегородская область). Также центр получил тренажеры «Конкурс» и «Фагот». Важность передачи тренажеров объяснил замруководителя рабочей группы по СВО, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. «Вместе с Минобороны мы реагируем на запросы, которые поступают с фронта от наших военнослужащих. Поэтому посещение полигонов для нас имеет особое значение. Нужно сделать все, чтобы была правильно организована предварительная подготовка ребят, идущих на передовую», — заявил Шолбан Кара-оол, его слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия» на своем официальном сайте. Рабочей группой по СВО и Минобороны был передан комплексный тренажер танкового взвода, а также тренажеры «Конкурс» и «Фагот», на которых солдаты обучатся управлению противотанковыми ракетными комплексами. Обучение на этих устройствах приближено к условиям боя. Солдат тренируют офицеры, которые имеют реальный боевой опыт. Благодаря этому обучение проходит качественно и продуктивно, отметил председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Сами тренажеры довольно мобильные, их можно использовать в любых погодных условиях. Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников поблагодарил спецгруппу по вопросам СВО за поставку тренажеров. Он отметил, что данный шаг ускорит подготовку бойцов. «Это очередной шаг в помощи нашим ребятам, которые будут направлены в зону проведения спецоперации», — рассказал он. Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак подчеркнул, что переданная техника поможет российским солдатам быстро овладеть навыками ведения боя, чем спасет не одну жизнь. «Благодарю коллег по группе Шолбана Кара-Оола и Владимира Гутенева за оперативную доставку тренажеров на полигон», — резюмировал он. Тренажерные комплексы имитируют условия боя на экране монитора. Благодаря им танкисты учатся лучше работать в связке.