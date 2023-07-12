Рабочая группа по СВО и Минобороны передали тренажеры российским танкистам

Танкисты получили новые тренажеры для подготовки к отправке на фронт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Минобороны России и рабочая группа по вопросам спецоперации передали комплексный тактический тренажер танкового взвода в Центр боевой подготовки в Мулино (Нижегородская область). Также центр получил тренажеры «Конкурс» и «Фагот». Важность передачи тренажеров объяснил замруководителя рабочей группы по СВО, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

«Вместе с Минобороны мы реагируем на запросы, которые поступают с фронта от наших военнослужащих. Поэтому посещение полигонов для нас имеет особое значение. Нужно сделать все, чтобы была правильно организована предварительная подготовка ребят, идущих на передовую», — заявил Шолбан Кара-оол, его слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия» на своем официальном сайте . Рабочей группой по СВО и Минобороны был передан комплексный тренажер танкового взвода, а также тренажеры «Конкурс» и «Фагот», на которых солдаты обучатся управлению противотанковыми ракетными комплексами. Обучение на этих устройствах приближено к условиям боя.

Солдат тренируют офицеры, которые имеют реальный боевой опыт. Благодаря этому обучение проходит качественно и продуктивно, отметил председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Сами тренажеры довольно мобильные, их можно использовать в любых погодных условиях.

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников поблагодарил спецгруппу по вопросам СВО за поставку тренажеров. Он отметил, что данный шаг ускорит подготовку бойцов. «Это очередной шаг в помощи нашим ребятам, которые будут направлены в зону проведения спецоперации», — рассказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак подчеркнул , что переданная техника поможет российским солдатам быстро овладеть навыками ведения боя, чем спасет не одну жизнь. «Благодарю коллег по группе Шолбана Кара-Оола и Владимира Гутенева за оперативную доставку тренажеров на полигон», — резюмировал он.

Тренажерные комплексы имитируют условия боя на экране монитора. Благодаря им танкисты учатся лучше работать в связке.