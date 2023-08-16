ЕК отдаст Украине миллионы евро, предназначенные для РФ

Изначально предназначенные России и Беларуси 135 миллионов евро будут направлены на Украину и в Молдову. Об этом решении сообщила Еврокомиссия.
«135 млн евро, изначально запланированные на программы с Россией и Беларусью, будут направлены на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на
Отмечается, что решение принято из-за конфликта на Украине. По словам комиссара по сплочению и реформам Элизы Феррейра, это укрепит партнерство между странами ЕС, Украиной и Молдовой.
Ранее страны Евросоюза отправили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. ЕС также планирует создание фонда в размере 20 млрд евро для вооружения украинских бойцов, передает телеканал 360.
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