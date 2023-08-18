Shot: глазированные сырки в России подорожают на 40%

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Супермаркет. Челябинск, покупатель, продукты, молочная продукция, продуктовая корзина, магазин, супермаркет
В августе многие россияне заметили рост цен на разные продукты Фото:

Осенью глазированные сырки в России подорожают из-за проблем с поставками шоколада на мировом рынке и ростом затрат на логистику. В определенных случаях повышение цен может составлять до 40%.

«К октябрю любимое многими лакомство серьезно прибавит в цене. В некоторых случаях — до 40%», — говорится в публикации telegram-канал Shot. По словам представителей компаний «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье», возрастающие цены на шоколад являются фактором, оказывающим самое сильное влияние на ситуацию.

Также они добавили, что многие производители беспокоятся из-за роста стоимости какао-бобов, это непосредственно влияет на удорожание шоколадной глазури. Стоимость молочной продукции, включая творог, также повышается. В результате некоторые товары на прилавке могут ощутимо подорожать, возможно, в полтора раза, заключили представители компаний.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа. К концу сентября цены на вино и коньяк увеличатся на 4-5%. Также крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

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Осенью глазированные сырки в России подорожают из-за проблем с поставками шоколада на мировом рынке и ростом затрат на логистику. В определенных случаях повышение цен может составлять до 40%. «К октябрю любимое многими лакомство серьезно прибавит в цене. В некоторых случаях — до 40%», — говорится в публикации telegram-канал Shot. По словам представителей компаний «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье», возрастающие цены на шоколад являются фактором, оказывающим самое сильное влияние на ситуацию. Также они добавили, что многие производители беспокоятся из-за роста стоимости какао-бобов, это непосредственно влияет на удорожание шоколадной глазури. Стоимость молочной продукции, включая творог, также повышается. В результате некоторые товары на прилавке могут ощутимо подорожать, возможно, в полтора раза, заключили представители компаний. Ранее URA.RU сообщало, что россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа. К концу сентября цены на вино и коньяк увеличатся на 4-5%. Также крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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