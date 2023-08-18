Shot: глазированные сырки в России подорожают на 40%

18 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В августе многие россияне заметили рост цен на разные продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью глазированные сырки в России подорожают из-за проблем с поставками шоколада на мировом рынке и ростом затрат на логистику. В определенных случаях повышение цен может составлять до 40%. «К октябрю любимое многими лакомство серьезно прибавит в цене. В некоторых случаях — до 40%», — говорится в публикации telegram-канал Shot. По словам представителей компаний «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье», возрастающие цены на шоколад являются фактором, оказывающим самое сильное влияние на ситуацию. Также они добавили, что многие производители беспокоятся из-за роста стоимости какао-бобов, это непосредственно влияет на удорожание шоколадной глазури. Стоимость молочной продукции, включая творог, также повышается. В результате некоторые товары на прилавке могут ощутимо подорожать, возможно, в полтора раза, заключили представители компаний. Ранее URA.RU сообщало, что россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа. К концу сентября цены на вино и коньяк увеличатся на 4-5%. Также крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

Осенью глазированные сырки в России подорожают из-за проблем с поставками шоколада на мировом рынке и ростом затрат на логистику. В определенных случаях повышение цен может составлять до 40%. «К октябрю любимое многими лакомство серьезно прибавит в цене. В некоторых случаях — до 40%», — говорится в публикации telegram-канал Shot. По словам представителей компаний «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье», возрастающие цены на шоколад являются фактором, оказывающим самое сильное влияние на ситуацию. Также они добавили, что многие производители беспокоятся из-за роста стоимости какао-бобов, это непосредственно влияет на удорожание шоколадной глазури. Стоимость молочной продукции, включая творог, также повышается. В результате некоторые товары на прилавке могут ощутимо подорожать, возможно, в полтора раза, заключили представители компаний. Ранее URA.RU сообщало, что россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа. К концу сентября цены на вино и коньяк увеличатся на 4-5%. Также крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.