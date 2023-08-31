В РЖД опровергли миф о покупке билетов

В РЖД заявили, что на сайте и в кассах одинаковое количество билетов
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
В кассах и на сайте РЖД одинаковое количество билетов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что в кассах РЖД и на сайте в наличии разное количество билетов, не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Сообщение опровергли в компании.

«На официальном сайте www.rzd.ru, мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ и в кассах одинаковое количество билетов благодаря системе „Экспресс“, которая обновляется и меняется ежесекундно», — рассказали агентству в центре поддержки клиентов РЖД. Там отметили, что стоимость билетов на официальном сайте и в кассах одинаковая.

В пресс-службе компании также подтвердили, что кассы и онлайн-сервисы имеют общую базу. Ситуация, когда на сайте нет билетов, а в кассе они есть в продаже, невозможна. «Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ „Экспресс“) по различным каналам сбыта», — сообщили РИА «Новости» в РЖД. В пресс-центре корреспонденту URA.RU отказались дать оперативный дополнительный комментарий по телефону.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2023 года в поездах начнут действовать новые правила. Изменится список документов, необходимых для покупки билета, правила перевозки домашних животных, а также появится запрет на высадку несовершеннолетних пассажиров без билета.

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Распространившаяся в соцсетях информация о том, что в кассах РЖД и на сайте в наличии разное количество билетов, не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Сообщение опровергли в компании. «На официальном сайте www.rzd.ru, мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ и в кассах одинаковое количество билетов благодаря системе „Экспресс“, которая обновляется и меняется ежесекундно», — рассказали агентству в центре поддержки клиентов РЖД. Там отметили, что стоимость билетов на официальном сайте и в кассах одинаковая. В пресс-службе компании также подтвердили, что кассы и онлайн-сервисы имеют общую базу. Ситуация, когда на сайте нет билетов, а в кассе они есть в продаже, невозможна. «Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ „Экспресс“) по различным каналам сбыта», — сообщили РИА «Новости» в РЖД. В пресс-центре корреспонденту URA.RU отказались дать оперативный дополнительный комментарий по телефону. Ранее стало известно, что с 1 сентября 2023 года в поездах начнут действовать новые правила. Изменится список документов, необходимых для покупки билета, правила перевозки домашних животных, а также появится запрет на высадку несовершеннолетних пассажиров без билета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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