На Украине назвали размер полученной от Запада помощи в 2023 году

Запад с начала года отправил Украине помощь на сумму в 30 млрд долларов. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«За восемь месяцев Украина получила 30 млрд долларов от международных партнеров. Также у нас есть договоренности по долгосрочному финансированию с Евросоюзом и рядом других стран G7», — сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Киеве. Его слова приводит пресс-служба на сайте правительства Украины.
Такие средства позволяют властям Украины оплачивать расходы армии, добавил Шмыгаль. Он отметил, что на восстановление и защиту инфраструктуры украинские власти уже направили 1,64 млрд долларов.
В середине июля Шмыгаль говорил, что Украина получила от Запада более 23 млрд долларов за полгода. При этом в апреле президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявлял, что Украине на покрытие критических расходов в текущем году потребуется всего 11 млрд долларов.
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