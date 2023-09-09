На Украине назвали размер полученной от Запада помощи в 2023 году

Шмыгаль: помощь Киеву от партнеров составила 30 млрд долларов в этом году
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Украина получила 30 млрд долларов за 8 месяцев, заявил Денис Шмыгаль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад с начала года отправил Украине помощь на сумму в 30 млрд долларов. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За восемь месяцев Украина получила 30 млрд долларов от международных партнеров. Также у нас есть договоренности по долгосрочному финансированию с Евросоюзом и рядом других стран G7», — сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Киеве. Его слова приводит пресс-служба на сайте правительства Украины.

Такие средства позволяют властям Украины оплачивать расходы армии, добавил Шмыгаль. Он отметил, что на восстановление и защиту инфраструктуры украинские власти уже направили 1,64 млрд долларов.

В середине июля Шмыгаль говорил, что Украина получила от Запада более 23 млрд долларов за полгода. При этом в апреле президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявлял, что Украине на покрытие критических расходов в текущем году потребуется всего 11 млрд долларов.

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Запад с начала года отправил Украине помощь на сумму в 30 млрд долларов. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «За восемь месяцев Украина получила 30 млрд долларов от международных партнеров. Также у нас есть договоренности по долгосрочному финансированию с Евросоюзом и рядом других стран G7», — сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Киеве. Его слова приводит пресс-служба на сайте правительства Украины. Такие средства позволяют властям Украины оплачивать расходы армии, добавил Шмыгаль. Он отметил, что на восстановление и защиту инфраструктуры украинские власти уже направили 1,64 млрд долларов. В середине июля Шмыгаль говорил, что Украина получила от Запада более 23 млрд долларов за полгода. При этом в апреле президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявлял, что Украине на покрытие критических расходов в текущем году потребуется всего 11 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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