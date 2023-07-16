В Киеве раскрыли сумму полученной от Запада помощи

Украинский премьер Шмыгаль: Киев получил от Запада более 23 млрд долларов за полгода
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Запада более 23 миллиардов долларов за полгода Фото:
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Более 23 миллиардов долларов получил киевский режим за полгода от западных партнеров. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета», — заявил Шмыгаль. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не справится без западной помощи.

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Более 23 миллиардов долларов получил киевский режим за полгода от западных партнеров. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. «Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета», — заявил Шмыгаль. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не справится без западной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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