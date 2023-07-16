В Киеве раскрыли сумму полученной от Запада помощи

Более 23 миллиардов долларов получил киевский режим за полгода от западных партнеров. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета», — заявил Шмыгаль. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не справится без западной помощи.
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