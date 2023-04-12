Всемирный банк определил, сколько Украине понадобится средств в 2023 году

Украине необходимы 11 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета из-за критических расходов в 2023 году. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.
«По нашим оценкам, в 2023 году страна столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 $ млрд. Средства необходимы для покрытия критических важных экономических и капитальных расходов», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мэлпаса.
Президент Всемирного банка добавил, что они сумели экстренно мобилизовать для Украины свыше 23 миллиардов долларов, при этом 20 миллиардов уже распределены. Организация также заявила о надежных методах надзора за целевым расходованием выделенных средств.
Ранее стало известно, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.
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