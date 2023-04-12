12 апреля 2023

Всемирный банк определил, сколько Украине понадобится средств в 2023 году

Всемирный банк определил, что Украине понадобится 11 миллиардов долларов на расходы в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, экономика, курс валюты, киберпреступность, доллары, валюта, один доллар, заработок в интернете
Украине требуется 11 миллиардов долларов на критические расходы в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимы 11 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета из-за критических расходов в 2023 году. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

«По нашим оценкам, в 2023 году страна столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 $ млрд. Средства необходимы для покрытия критических важных экономических и капитальных расходов», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мэлпаса.

Президент Всемирного банка добавил, что они сумели экстренно мобилизовать для Украины свыше 23 миллиардов долларов, при этом 20 миллиардов уже распределены. Организация также заявила о надежных методах надзора за целевым расходованием выделенных средств.

Ранее стало известно, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине необходимы 11 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета из-за критических расходов в 2023 году. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. «По нашим оценкам, в 2023 году страна столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 $ млрд. Средства необходимы для покрытия критических важных экономических и капитальных расходов», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мэлпаса. Президент Всемирного банка добавил, что они сумели экстренно мобилизовать для Украины свыше 23 миллиардов долларов, при этом 20 миллиардов уже распределены. Организация также заявила о надежных методах надзора за целевым расходованием выделенных средств. Ранее стало известно, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...