Российский истребитель сбил Ми-8 в ДНР

13 августа 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

ВКС России поразили украинский Ми-8, заявили в Минобороны РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский истребитель поразил вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России был сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что момент поражения вертолета ВСУ произошел в районе в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское были поражены пункт управления беспилотниками, а также военная техника и военнослужащие ВСУ, заключили в ведомстве.

Российский истребитель поразил вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России был сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что момент поражения вертолета ВСУ произошел в районе в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское были поражены пункт управления беспилотниками, а также военная техника и военнослужащие ВСУ, заключили в ведомстве.