Российский истребитель сбил Ми-8 в ДНР

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
ВКС России поразили украинский Ми-8, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский истребитель поразил вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России был сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что момент поражения вертолета ВСУ произошел в районе в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское были поражены пункт управления беспилотниками, а также военная техника и военнослужащие ВСУ, заключили в ведомстве.

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Российский истребитель поразил вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России был сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что момент поражения вертолета ВСУ произошел в районе в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское были поражены пункт управления беспилотниками, а также военная техника и военнослужащие ВСУ, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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