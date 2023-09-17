Ким Чен Ын получил в РФ подарок картину 1950-х годов 18 сентября 2023 в 01:26 Размер текста - 17 + Визит Ким Чен Ына в Россию завершился 17 сентября Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Глава КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию получил в подарок картину с изображением улиц Пхеньяна 1950-х годов. Об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора. «У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Там не пейзажи, а улицы Пхеньяна», — поделился Мацегора в эфире программы «Соловьев LIVE». Лидеру КНДР были подарены оригинальные изображения. Они были выкуплены у владельцев, а затем получено разрешение на их вывоз. Ранее с целью укрепления отношений, в том числе в военной сфере, между странами глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. РФ продемонстрировала корейскому лидеру свою авиацию и другие типы вооружения. Официальный визит завершился 17 сентября. Лидер КНДР покинул Россию с сувенирами в виде шапки-ушанки и бронежилета. Глава КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию получил в подарок картину с изображением улиц Пхеньяна 1950-х годов. Об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора. «У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Там не пейзажи, а улицы Пхеньяна», — поделился Мацегора в эфире программы «Соловьев LIVE». Лидеру КНДР были подарены оригинальные изображения. Они были выкуплены у владельцев, а затем получено разрешение на их вывоз. Ранее с целью укрепления отношений, в том числе в военной сфере, между странами глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. РФ продемонстрировала корейскому лидеру свою авиацию и другие типы вооружения. Официальный визит завершился 17 сентября. Лидер КНДР покинул Россию с сувенирами в виде шапки-ушанки и бронежилета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям