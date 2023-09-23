Shot: писатель Косов умер после концерта Саруханова в Москве

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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Медики не смогли реанимировать писателя Фото:

Писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова обнаружили мертвым в раздевалке ресторана в Москве. ЧП произошло после концерта певца Игоря Саруханова: Косов был в числе зрителей.

62-летний Косов вечером 22 сентября слушал концерт-квартирник с участием Игоря Сарухонова в ресторане отеля на Новинском бульваре в Москве, сообщает Shot. После концерта ему, по-видимому, стало плохо. Косова без сознания обнаружили другие зрители. «Медики не смогли реанимировать Косова. У писателя обнаружили травму головы. Скорее всего, он упал и ударился», — передает Shot. По данным telegram-канала, сейчас сотрудников отеля опрашивают представители органов внутренних дел.

Юрий Косов был известен как автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность», лайф-коуч, инвестор и благотворитель. Он основал благотворительный фонд «Добродетель».

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Писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова обнаружили мертвым в раздевалке ресторана в Москве. ЧП произошло после концерта певца Игоря Саруханова: Косов был в числе зрителей. 62-летний Косов вечером 22 сентября слушал концерт-квартирник с участием Игоря Сарухонова в ресторане отеля на Новинском бульваре в Москве, сообщает Shot. После концерта ему, по-видимому, стало плохо. Косова без сознания обнаружили другие зрители. «Медики не смогли реанимировать Косова. У писателя обнаружили травму головы. Скорее всего, он упал и ударился», — передает Shot. По данным telegram-канала, сейчас сотрудников отеля опрашивают представители органов внутренних дел. Юрий Косов был известен как автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность», лайф-коуч, инвестор и благотворитель. Он основал благотворительный фонд «Добродетель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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