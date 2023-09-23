Shot: писатель Косов умер после концерта Саруханова в Москве

23 сентября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Медики не смогли реанимировать писателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова обнаружили мертвым в раздевалке ресторана в Москве. ЧП произошло после концерта певца Игоря Саруханова: Косов был в числе зрителей. 62-летний Косов вечером 22 сентября слушал концерт-квартирник с участием Игоря Сарухонова в ресторане отеля на Новинском бульваре в Москве, сообщает Shot. После концерта ему, по-видимому, стало плохо. Косова без сознания обнаружили другие зрители. «Медики не смогли реанимировать Косова. У писателя обнаружили травму головы. Скорее всего, он упал и ударился», — передает Shot. По данным telegram-канала, сейчас сотрудников отеля опрашивают представители органов внутренних дел. Юрий Косов был известен как автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность», лайф-коуч, инвестор и благотворитель. Он основал благотворительный фонд «Добродетель».

Писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова обнаружили мертвым в раздевалке ресторана в Москве. ЧП произошло после концерта певца Игоря Саруханова: Косов был в числе зрителей. 62-летний Косов вечером 22 сентября слушал концерт-квартирник с участием Игоря Сарухонова в ресторане отеля на Новинском бульваре в Москве, сообщает Shot. После концерта ему, по-видимому, стало плохо. Косова без сознания обнаружили другие зрители. «Медики не смогли реанимировать Косова. У писателя обнаружили травму головы. Скорее всего, он упал и ударился», — передает Shot. По данным telegram-канала, сейчас сотрудников отеля опрашивают представители органов внутренних дел. Юрий Косов был известен как автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность», лайф-коуч, инвестор и благотворитель. Он основал благотворительный фонд «Добродетель».