В США восхитились российским истребителем

MWM: истребитель Су-34 стал оснащаться гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

09 октября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Су-34 получили возможность поражать цели на расстоянии до 2000 километров, пишет MWM Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Истребитель Су-34 вызывает восхищение, демонстрируя свою совместимость с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал». Теперь самолет способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. «В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 „Кинжал“, которая позволит истребителям поражать цели на расстоянии 2000 километров», — говорится в материале издания. Там добавили, что ракета имеет высокую маневренность и может быть вооружена как ядерными, так и обычными боеголовками, а перехватить ее практически невозможно. Интеграция этих ракет на истребителе Су-34 значительно расширяет его возможности и, ожидается, привлечет больший спрос на этот тип самолета. Решение о включении «Кинжала» в арсенал Су-34 было принято на основе впечатляющих боевых характеристик ракеты, продемонстрированных на Украине, заключили автор материала. Оснащение истребителя Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в зоне спецоперации. Это также сказывается на ситуации в различных регионах, включая Арктику, Дальний Восток, Украину и Сирию. Ранее только модифицированные истребители МиГ-31К были вооружены ракетами «Кинжал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Истребитель Су-34 вызывает восхищение, демонстрируя свою совместимость с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал». Теперь самолет способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. «В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 „Кинжал“, которая позволит истребителям поражать цели на расстоянии 2000 километров», — говорится в материале издания. Там добавили, что ракета имеет высокую маневренность и может быть вооружена как ядерными, так и обычными боеголовками, а перехватить ее практически невозможно. Интеграция этих ракет на истребителе Су-34 значительно расширяет его возможности и, ожидается, привлечет больший спрос на этот тип самолета. Решение о включении «Кинжала» в арсенал Су-34 было принято на основе впечатляющих боевых характеристик ракеты, продемонстрированных на Украине, заключили автор материала. Оснащение истребителя Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в зоне спецоперации. Это также сказывается на ситуации в различных регионах, включая Арктику, Дальний Восток, Украину и Сирию. Ранее только модифицированные истребители МиГ-31К были вооружены ракетами «Кинжал».