В США восхитились российским истребителем

MWM: истребитель Су-34 стал оснащаться гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, бомбардировщик, су-34
Су-34 получили возможность поражать цели на расстоянии до 2000 километров, пишет MWM Фото:

Истребитель Су-34 вызывает восхищение, демонстрируя свою совместимость с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал». Теперь самолет способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 „Кинжал“, которая позволит истребителям поражать цели на расстоянии 2000 километров», — говорится в материале издания. Там добавили, что ракета имеет высокую маневренность и может быть вооружена как ядерными, так и обычными боеголовками, а перехватить ее практически невозможно.

Интеграция этих ракет на истребителе Су-34 значительно расширяет его возможности и, ожидается, привлечет больший спрос на этот тип самолета. Решение о включении «Кинжала» в арсенал Су-34 было принято на основе впечатляющих боевых характеристик ракеты, продемонстрированных на Украине, заключили автор материала.

Оснащение истребителя Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в зоне спецоперации. Это также сказывается на ситуации в различных регионах, включая Арктику, Дальний Восток, Украину и Сирию. Ранее только модифицированные истребители МиГ-31К были вооружены ракетами «Кинжал».

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Истребитель Су-34 вызывает восхищение, демонстрируя свою совместимость с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал». Теперь самолет способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. «В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 „Кинжал“, которая позволит истребителям поражать цели на расстоянии 2000 километров», — говорится в материале издания. Там добавили, что ракета имеет высокую маневренность и может быть вооружена как ядерными, так и обычными боеголовками, а перехватить ее практически невозможно. Интеграция этих ракет на истребителе Су-34 значительно расширяет его возможности и, ожидается, привлечет больший спрос на этот тип самолета. Решение о включении «Кинжала» в арсенал Су-34 было принято на основе впечатляющих боевых характеристик ракеты, продемонстрированных на Украине, заключили автор материала. Оснащение истребителя Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в зоне спецоперации. Это также сказывается на ситуации в различных регионах, включая Арктику, Дальний Восток, Украину и Сирию. Ранее только модифицированные истребители МиГ-31К были вооружены ракетами «Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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