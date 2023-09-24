24 сентября 2023

Су-34 применили управляемые бомбы, чтобы ударить по трем пунктам ВСУ. Видео

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Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, самолет
Ce-34 нанесли авиаудар по объектам ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители Су-34 нанесли удары по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления с помощью управляемых бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию предает РИА Новости. В министерстве уточнили, что управляемые бомбы дают летчикам возможность поражать вражеские сооружения и технику с большой высоты.

Ранее Минобороны сообщало, что авиация российской группировки «Юг» уничтожила три склада с боеприпасами ВСУ и пункт управления дронами, передает RT. Также сообщалось об авиаударе по украинским позициям под Купянском, пишет телеканал 360.

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Российские истребители Су-34 нанесли удары по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления с помощью управляемых бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию предает РИА Новости. В министерстве уточнили, что управляемые бомбы дают летчикам возможность поражать вражеские сооружения и технику с большой высоты. Ранее Минобороны сообщало, что авиация российской группировки «Юг» уничтожила три склада с боеприпасами ВСУ и пункт управления дронами, передает RT. Также сообщалось об авиаударе по украинским позициям под Купянском, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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