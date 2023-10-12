Журналисты раскрыли состояние Дроздова, у которого нашли рак

SHOT: врачам удалось стабилизировать состояние Николая Дроздова

12 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Врачи стабилизировали состояние Дроздова, сейчас они сосредоточены на противоопухолевом лечении Фото: Андрей Махонин © URA.RU Журналисты узнали о состоянии ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова. Ранее у него обнаружили рак. На данный момент врачи нивелировали опасность гипертонической болезни сердца. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Врачи стабилизировали состояние Николая Дроздова. Им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца», — передает канал . Сейчас врачи сосредоточены на противоопухолевом лечении. По мнению специалистов, они смогут избавить Дроздова от рака. Канал также передает, что супруга телеведущего Татьяна Петровна сопровождает его во время посещения дневного стационара. Ранее сообщалось, что у Николая Дроздова обнаружили рак. По информации врачей, диагностика показала новообразование предстательной железы. Зоологу планируется назначить курс химеотерапии.

Журналисты узнали о состоянии ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова. Ранее у него обнаружили рак. На данный момент врачи нивелировали опасность гипертонической болезни сердца. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Врачи стабилизировали состояние Николая Дроздова. Им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца», — передает канал. Сейчас врачи сосредоточены на противоопухолевом лечении. По мнению специалистов, они смогут избавить Дроздова от рака. Канал также передает, что супруга телеведущего Татьяна Петровна сопровождает его во время посещения дневного стационара. Ранее сообщалось, что у Николая Дроздова обнаружили рак. По информации врачей, диагностика показала новообразование предстательной железы. Зоологу планируется назначить курс химеотерапии.