Минобороны: ВС РФ уничтожили одним ударом подразделения «Азова»*

Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России