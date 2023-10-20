Минобороны: ВС РФ уничтожили одним ударом подразделения «Азова»*

20 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сообщило о поражении стратегических целей на Украине в период с 14 по 20 октября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России