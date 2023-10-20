Минобороны: ВС РФ уничтожили одним ударом подразделения «Азова»*

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Минобороны РФ сообщило о поражении стратегических целей на Украине в период с 14 по 20 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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Армия России уничтожила подразделения «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) одним ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате удара уничтожены подразделения националистического формирования „Азов“, иностранных инструкторов и наемников», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы с 14 по 20 октября также ударили по складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. К тому же были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и места для сборки ракет. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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