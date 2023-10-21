Bloomberg: НАТО следует ждать конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

22 октября 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

НАТО опасается конфликта в Арктике из-за тесных отношений России и Китая, считает Роб Бауэр Фото: Андрей Гусельников © URA.RU НАТО обеспокоено судоходством Китая по Северному морскому пути России, что может послужить началу нового конфликта. Об этом заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. «Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — передает слова Роба Бауэра американское агентство Bloomberg. По его мнению, укрепление российско-китайских отношений может повлиять на глобальную стабильность. «НАТО должна быть готова к конфликту в регионе», — добавил Роб Бауэр. Ранее Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». По словам президента РФ Владимира Путина, проект нацелен на формирование «справедливого» многополярного мира. В рамках него будут использоваться торговые возможности транзита по Северному морскому пути в Арктике.

НАТО обеспокоено судоходством Китая по Северному морскому пути России, что может послужить началу нового конфликта. Об этом заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. «Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — передает слова Роба Бауэра американское агентство Bloomberg. По его мнению, укрепление российско-китайских отношений может повлиять на глобальную стабильность. «НАТО должна быть готова к конфликту в регионе», — добавил Роб Бауэр. Ранее Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». По словам президента РФ Владимира Путина, проект нацелен на формирование «справедливого» многополярного мира. В рамках него будут использоваться торговые возможности транзита по Северному морскому пути в Арктике.