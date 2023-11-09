Экс-главу РКК «Энергия» обвиняют в ущербе на 4 млрд рублей

Экс-главу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталия Лопоту обвиняют в ущербе на 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в СМИ.
«По версии следствия, вместо того, чтобы обеспечивать эффективное функционирование РКК „Энергия“, Виталий Лопота заключил договоры финансирования заведомо убыточного проекта „Морской старт“. Ущерб от реализации договоров оценивается в 4,2 млрд рублей», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.
Проект запуска ракет с морской платформы был разработан в 1995 году. По данным издания, пуск ракет осуществлялся с переделанной норвежцами нефтяной платформы, которая находилась недалеко от экватора. Проект оказался убыточным, его пришлось закрыть.
Ранее Химкинский суд приговорил бывшего руководителя РКК «Энергия» Владимира Солнцева к шести годам колонии по делу о хищении в крупном размере. Общая сумма ущерба составила 662 млн рублей, передает RT.
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