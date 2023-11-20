Путин примет участие в экстренном саммите БРИКС по войне на Ближнем Востоке

Владимир Путин обсудит с лидерами стран БРИКС войну в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите БРИКС в видеоформате 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«21 ноября президент России примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта», — сообщил Кремль в Telegram. В пресс-службе президента ЮАР назвали встречу лидеров стран БРИКС экстренной.
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