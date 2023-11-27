Парламент Грузии отказался вводить ограничения против россиян

27 ноября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

В Грузии назвали нецелесообразным введение ограничений против россиян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Парламента Грузии отказался регистрировать резолюцию партии «Лело», которая предлагала ввести визовый режим для граждан России. Об этом рассказал руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани. «Бюро парламента Грузии отказалось регистрировать резолюцию оппозиционной партии „Лело“, по которой вводится визовый режим для граждан РФ и ограничивается право россиян работать в стране и покупать землю», — заявил на заседании парламента Гвидиани. Заседание транслировалось на официальном сайте законодательного органа. Он добавил, что одной из причин отказа в регистрации резолюции было отсутствие четкого определения финансовых последствий, связанных с введением визового режима, ограничением трудоустройства, продажей земли и недвижимости, использованием автомобилей, участием в тендерах, сборами, запретом фондов и телевещания. Андриа Гвидиани указал на нецелесообразность регистрации данного проекта резолюции, поскольку он противоречит универсализму бюджетной системы, определенному бюджетным кодексом. Таким образом, введение ограничений против российских граждан не было поддержано в парламенте Грузии на текущем этапе, заключил глава бюджетного офиса. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в случае смены власти в стране будут отменены процедуры, облегчающие получение российским гражданам видов на жительство (ВНЖ). Следующие парламентские выборы в Грузии состоятся осенью. Саакашвили отметил в социальных сетях, что при национальном правительстве Грузии будут отменены различные механизмы легкого получения гражданства и ВНЖ для граждан России, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парламента Грузии отказался регистрировать резолюцию партии «Лело», которая предлагала ввести визовый режим для граждан России. Об этом рассказал руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани. «Бюро парламента Грузии отказалось регистрировать резолюцию оппозиционной партии „Лело“, по которой вводится визовый режим для граждан РФ и ограничивается право россиян работать в стране и покупать землю», — заявил на заседании парламента Гвидиани. Заседание транслировалось на официальном сайте законодательного органа. Он добавил, что одной из причин отказа в регистрации резолюции было отсутствие четкого определения финансовых последствий, связанных с введением визового режима, ограничением трудоустройства, продажей земли и недвижимости, использованием автомобилей, участием в тендерах, сборами, запретом фондов и телевещания. Андриа Гвидиани указал на нецелесообразность регистрации данного проекта резолюции, поскольку он противоречит универсализму бюджетной системы, определенному бюджетным кодексом. Таким образом, введение ограничений против российских граждан не было поддержано в парламенте Грузии на текущем этапе, заключил глава бюджетного офиса. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в случае смены власти в стране будут отменены процедуры, облегчающие получение российским гражданам видов на жительство (ВНЖ). Следующие парламентские выборы в Грузии состоятся осенью. Саакашвили отметил в социальных сетях, что при национальном правительстве Грузии будут отменены различные механизмы легкого получения гражданства и ВНЖ для граждан России, передает Life.