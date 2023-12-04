В Челябинске вынесли приговор педофилу из ХМАО

04 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию на 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске вынесли обвинительный приговор жителю ХМАО, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. С учетом присоединения неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми в различных учреждениях сроком на шесть лет. Также его лишили права водить автомобиль на два с половиной года.

В Челябинске вынесли обвинительный приговор жителю ХМАО, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. С учетом присоединения неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми в различных учреждениях сроком на шесть лет. Также его лишили права водить автомобиль на два с половиной года.