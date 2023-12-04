В Челябинске вынесли приговор педофилу из ХМАО

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчину отправили в колонию на 12 лет Фото:

В Челябинске вынесли обвинительный приговор жителю ХМАО, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. С учетом присоединения неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми в различных учреждениях сроком на шесть лет. Также его лишили права водить автомобиль на два с половиной года.

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В Челябинске вынесли обвинительный приговор жителю ХМАО, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. С учетом присоединения неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми в различных учреждениях сроком на шесть лет. Также его лишили права водить автомобиль на два с половиной года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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