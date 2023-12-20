Песков: Путин помиловал Ходорковского* из человеческих побуждений

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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Путин проявил человечность, помиловав Ходорковского, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин помиловал российского предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) в 2013 году из человеческих побуждений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Тогда были определенные заверения со стороны Михаила Ходорковского. Действия российского президента исходят из человеческих побуждений. Именно поэтому он принял такое решение (помиловал предпринимателя — прим. ред.)», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин подписал указ о помиловании бывшего главы «ЮКОСа» Ходорковского 20 декабря 2013 года. Сам предприниматель был арестован в 2003 году.

*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Президент России Владимир Путин помиловал российского предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) в 2013 году из человеческих побуждений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Тогда были определенные заверения со стороны Михаила Ходорковского. Действия российского президента исходят из человеческих побуждений. Именно поэтому он принял такое решение (помиловал предпринимателя — прим. ред.)», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин подписал указ о помиловании бывшего главы «ЮКОСа» Ходорковского 20 декабря 2013 года. Сам предприниматель был арестован в 2003 году. *Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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