Общество Песков: Путин помиловал Ходорковского* из человеческих побуждений 20 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 + Путин проявил человечность, помиловав Ходорковского, заявил Песков Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Президент России Владимир Путин помиловал российского предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) в 2013 году из человеческих побуждений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Тогда были определенные заверения со стороны Михаила Ходорковского. Действия российского президента исходят из человеческих побуждений. Именно поэтому он принял такое решение (помиловал предпринимателя — прим. ред.)», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин подписал указ о помиловании бывшего главы «ЮКОСа» Ходорковского 20 декабря 2013 года. Сам предприниматель был арестован в 2003 году. *Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом Президент России Владимир Путин помиловал российского предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) в 2013 году из человеческих побуждений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Тогда были определенные заверения со стороны Михаила Ходорковского. Действия российского президента исходят из человеческих побуждений. Именно поэтому он принял такое решение (помиловал предпринимателя — прим. ред.)», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин подписал указ о помиловании бывшего главы «ЮКОСа» Ходорковского 20 декабря 2013 года. Сам предприниматель был арестован в 2003 году. *Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям