В Тюменской области закрыли подпольный цех с контрафактным алкоголем

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Из цеха изъяли готовый алкоголь, спирт и тару Фото:

В Тюменской области сотрудники полиции обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, который организовал житель ХМАО, взяв в подмогу двух мигрантов и курьера. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени задержали подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции. Изъято свыше 19 тысяч бутылок. Предварительно, житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности двух граждан среднеазиатского государства. Еще один сообщник должен был доставить нелегальную продукцию в Ставрополь», — сообщает издание.

Из подпольного цеха, расположенного в Тюменской области, изъяли также около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и пустую тару. Возбуждено уголовное дело.

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В Тюменской области сотрудники полиции обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, который организовал житель ХМАО, взяв в подмогу двух мигрантов и курьера. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени задержали подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции. Изъято свыше 19 тысяч бутылок. Предварительно, житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности двух граждан среднеазиатского государства. Еще один сообщник должен был доставить нелегальную продукцию в Ставрополь», — сообщает издание. Из подпольного цеха, расположенного в Тюменской области, изъяли также около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и пустую тару. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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