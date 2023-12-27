В Тюменской области закрыли подпольный цех с контрафактным алкоголем

27 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Из цеха изъяли готовый алкоголь, спирт и тару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области сотрудники полиции обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, который организовал житель ХМАО, взяв в подмогу двух мигрантов и курьера. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени задержали подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции. Изъято свыше 19 тысяч бутылок. Предварительно, житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности двух граждан среднеазиатского государства. Еще один сообщник должен был доставить нелегальную продукцию в Ставрополь», — сообщает издание. Из подпольного цеха, расположенного в Тюменской области, изъяли также около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и пустую тару. Возбуждено уголовное дело.

В Тюменской области сотрудники полиции обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, который организовал житель ХМАО, взяв в подмогу двух мигрантов и курьера. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени задержали подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции. Изъято свыше 19 тысяч бутылок. Предварительно, житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности двух граждан среднеазиатского государства. Еще один сообщник должен был доставить нелегальную продукцию в Ставрополь», — сообщает издание. Из подпольного цеха, расположенного в Тюменской области, изъяли также около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и пустую тару. Возбуждено уголовное дело.