ООН: удар по инфраструктуре Украины 29 декабря стал крупнейшим с начала СВО

30 декабря 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

Последний удар по Украине в ООН назвали одним из крупнейших с начала СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массированный удар ВС РФ по инфраструктуре Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года. С таким заявлением выступил помощник генсекретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. «Удары представляли собой одну из крупнейших атак <…> с февраля 2022 года», — заявил Халеда Хиари. Его слова приводит РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на Украине 29 декабря, длилась почти три часа. В Минобороны РФ рассказали что за неделю российские войска нанесли по украинской инфраструктуре до 50 групповых и один массированный удар, передает телеканал 360. Были поражены военные аэродромы, арсеналы, казармы и объекты военно-промышленного комплекса.

Массированный удар ВС РФ по инфраструктуре Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года. С таким заявлением выступил помощник генсекретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. «Удары представляли собой одну из крупнейших атак <…> с февраля 2022 года», — заявил Халеда Хиари. Его слова приводит РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на Украине 29 декабря, длилась почти три часа. В Минобороны РФ рассказали что за неделю российские войска нанесли по украинской инфраструктуре до 50 групповых и один массированный удар, передает телеканал 360. Были поражены военные аэродромы, арсеналы, казармы и объекты военно-промышленного комплекса.