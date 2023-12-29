29 декабря 2023

ООН: удар по инфраструктуре Украины 29 декабря стал крупнейшим с начала СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Последний удар по Украине в ООН назвали одним из крупнейших с начала СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массированный удар ВС РФ по инфраструктуре Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года. С таким заявлением выступил помощник генсекретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

«Удары представляли собой одну из крупнейших атак <…> с февраля 2022 года», — заявил Халеда Хиари. Его слова приводит РИА Новости.

Воздушная тревога, объявленная на Украине 29 декабря, длилась почти три часа. В Минобороны РФ рассказали что за неделю российские войска нанесли по украинской инфраструктуре до 50 групповых и один массированный удар, передает телеканал 360. Были поражены военные аэродромы, арсеналы, казармы и объекты военно-промышленного комплекса.

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Массированный удар ВС РФ по инфраструктуре Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года. С таким заявлением выступил помощник генсекретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. «Удары представляли собой одну из крупнейших атак <…> с февраля 2022 года», — заявил Халеда Хиари. Его слова приводит РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на Украине 29 декабря, длилась почти три часа. В Минобороны РФ рассказали что за неделю российские войска нанесли по украинской инфраструктуре до 50 групповых и один массированный удар, передает телеканал 360. Были поражены военные аэродромы, арсеналы, казармы и объекты военно-промышленного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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