Правительство РФ подвело итоги работы в 2023 году

01 января 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Правительство России сообщило, что доля отечественных продуктов на рынке РФ растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU При участии правительства России в 2023 году было построено и отремонтировано больше тысячи медучреждений. Также была увеличена доля отечественных лекарств на рынке. Такими результатами своей работы поделилось правительство РФ. «В 2023 году в регионах построено и отремонтировано 1,2 тыс. медучреждений. Закуплены автомобили скорой помощи и современная техника. Доля отечественных лекарств на фармрынке РФ составила 70%», — делится итогами работы правительство России в своем telegram-канале . Более 23 тысяч детей получили помощь от фонда «Круг добра» в прошлом году, отметили в пресс-службе правительства. Новость по теме Какие законы вступают в силу в январе 2024 года Одно из главных достижений — это индексация размера маткапитала с 1 февраля 2024 года. Также у правительства появилась возможность сохранить пособие по уходу за ребенком после выхода родителя на работу до 1,5 лет. Кабмин обещает, что в нынешнем году вырастут страховые пособия по беременности, временной нетрудоспособности и родам. Благодаря работе правительства в 2023 удалось собрать рекордный урожай. При этом доля продукции от отечественных производителей достигла 90—95%. Также в предыдущем году кабмин, своими решениями, существенно укрепил технологический суверенитет России, а партнерство с Китаем вышло на новый уровень. Главные задачи, которые кабмин ставит перед собой на будущий год, — это обеспечение социальных обязательств, интеграция новых регионов и технологическое развитие страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При участии правительства России в 2023 году было построено и отремонтировано больше тысячи медучреждений. Также была увеличена доля отечественных лекарств на рынке. Такими результатами своей работы поделилось правительство РФ. «В 2023 году в регионах построено и отремонтировано 1,2 тыс. медучреждений. Закуплены автомобили скорой помощи и современная техника. Доля отечественных лекарств на фармрынке РФ составила 70%», — делится итогами работы правительство России в своем telegram-канале. Более 23 тысяч детей получили помощь от фонда «Круг добра» в прошлом году, отметили в пресс-службе правительства. Одно из главных достижений — это индексация размера маткапитала с 1 февраля 2024 года. Также у правительства появилась возможность сохранить пособие по уходу за ребенком после выхода родителя на работу до 1,5 лет. Кабмин обещает, что в нынешнем году вырастут страховые пособия по беременности, временной нетрудоспособности и родам. Благодаря работе правительства в 2023 удалось собрать рекордный урожай. При этом доля продукции от отечественных производителей достигла 90—95%. Также в предыдущем году кабмин, своими решениями, существенно укрепил технологический суверенитет России, а партнерство с Китаем вышло на новый уровень. Главные задачи, которые кабмин ставит перед собой на будущий год, — это обеспечение социальных обязательств, интеграция новых регионов и технологическое развитие страны.