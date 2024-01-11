Песков прокомментировал потенциальное изъятие российских активов США

Песков: Москву никто не уведомлял об изъятии российских активов со стороны США

11 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков предупредил о последствиях изъятия США российских активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москву никто не уведомлял об изъятии США российских активов, которые затем будут переданы Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что такое решение со стороны Вашингтона будет иметь последствия. Так он отреагировал на соответствующее решение администрации американского президента Джо Байдена. «Никто не уведомлял Москву [о передаче российских активов]. Каналов связи России и США практически нет», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что передача активов РФ Вашингтоном будет иметь последствия. Пресс-секретарь российского главы назвал данные заявления провокационными. В этот же день Bloomberg сообщал, что в администрации США одобрили передачу российских активов в пользу Украины. Вашингтон работает над соответствующим законопроектом.

Москву никто не уведомлял об изъятии США российских активов, которые затем будут переданы Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что такое решение со стороны Вашингтона будет иметь последствия. Так он отреагировал на соответствующее решение администрации американского президента Джо Байдена. «Никто не уведомлял Москву [о передаче российских активов]. Каналов связи России и США практически нет», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что передача активов РФ Вашингтоном будет иметь последствия. Пресс-секретарь российского главы назвал данные заявления провокационными. В этот же день Bloomberg сообщал, что в администрации США одобрили передачу российских активов в пользу Украины. Вашингтон работает над соответствующим законопроектом.